Il Granduca Henri abdica | Guillaume è il nuovo sovrano del Lussemburgo alla cerimonia anche le eredi al trono Amalia d’Olanda ed Elisabeth del Belgio

Dopo 25 anni di regno, il Granduca Henri del Lussemburgo abdica a favore del figlio maggiore, il principe Guillaume. Alla cerimonia sono presenti anche altre due famiglie reali con le future regine Amalia dei Paesi Bassi ed Elisabeth del Belgio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il Granduca Henri abdica: Guillaume è il nuovo re del Lussemburgo, alla cerimonia anche le eredi al trono Amalia d’Olanda ed Elisabeth del Belgio

