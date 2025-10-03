Il Granduca Henri abdica | Guillaume è il nuovo re del Lussemburgo alla cerimonia anche le eredi al trono Amalia d’Olanda ed Elisabeth del Belgio

Dopo 25 anni di regno, il Granduca Henri del Lussemburgo abdica a favore del figlio maggiore, il principe Guillaume. Alla cerimonia sono presenti anche altre due famiglie reali con le future regine Amalia dei Paesi Bassi ed Elisabeth del Belgio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Granduca Henri abdica: Guillaume è il nuovo re del Lussemburgo, alla cerimonia anche le eredi al trono Amalia d’Olanda ed Elisabeth del Belgio

In questa notizia si parla di: granduca - henri

Nel Granduca di Parma svetta Wunderbarr da un capo all'altro al Visarno. Domenica 28 Settembre 2025,in un'assolata ma fresca giornata di corse il programma di galoppo all'Ippodromo Visarno di Firenze proponeva come Clou il Premio Duca di Parma(euro - facebook.com Vai su Facebook

Guillaume Jean Joseph Marie del Lussemburgo è il nuovo Granduca dopo l’abdicazione di papà Henri: tutto sulla cerimonia - Alla presenza della Famiglia Granducale, dei sovrani del Belgio Philippe e Mathilde e dei Paesi Bassi Willem Alexander e Maxima, accompagnati dalle rispettive eredi, Elisabeth e Amalia ... Scrive msn.com

Guillaume, chi è il nuovo Granduca del Lussemburgo - Con l’abdicazione dei suoi genitori, Guillaume diventa il nuovo Granduca del Lussemburgo. Come scrive dilei.it