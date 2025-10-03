il grande ritorno del motocross mondiale a montevarchi

Arezzo, 3 ottobre2025 – Il GP d’Italia si disputerà a Miravalle Circuit il 21 giugno 2026. E’ . Nel fine settimana, le ultime prove dei trofei monomarca Beta di trial e enduro Il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi e il Miravalle Circuit festeggiano l’assegnazione di una prova del campionato mondiale di motocross 2026 ospitando sabato e domenica il Beta Day, la festa conclusiva dei trofei monomarca della casa motociclistica di Rignano sull’Arno (FI). Una felice coincidenza che è la chiara dimostrazione della considerazione e della stima di cui gode a livello nazionale e internazionale l’associazione valdarnese e che è amplificata dal ritorno di un gran premio iridato a Miravalle a distanza di venti anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

