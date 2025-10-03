Il grande Gatsby | la spiegazione del finale del film

“ Tom e Daisy erano persone incuranti. Distruggevano cose e persone, per poi rifugiarsi nel loro denaro e nella loro immensa incuria ”, afferma Nick Carraway in Il grande Gatsby ( qui la recensione ) Il film si conclude con una nota cupa, come tutte le grandi storie d’amore, ma con una piccola differenza rispetto alle tragiche storie d’amore cliché: l’eroe muore da solo. “Da solo”: il termine più controverso quando viene associato all’amore. Se sei solo, molto probabilmente le persone presumono che tu non sia innamorato. Se sei solo, probabilmente stai cercando di proteggerti dall’amore o sei alla disperata ricerca dell’amore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it