Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano votato come miglior struttura alberghiera dell' anno

Ilpescara.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano è stato premiato come "Struttura alberghiera dell'anno" dai giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec (Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione). Il riconoscimento è stato consegnato al direttore Adriano Tocco e allo chef Silvio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

