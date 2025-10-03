Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano votato come miglior struttura alberghiera dell' anno

Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano è stato premiato come "Struttura alberghiera dell'anno" dai giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec (Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione). Il riconoscimento è stato consegnato al direttore Adriano Tocco e allo chef Silvio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it