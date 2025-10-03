Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano votato come miglior struttura alberghiera dell' anno
Il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano è stato premiato come "Struttura alberghiera dell'anno" dai giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec (Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione). Il riconoscimento è stato consegnato al direttore Adriano Tocco e allo chef Silvio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Montesilvano ospita il Congresso dell’Unione nazionale mutilati per servizio - Il prossimo 20 ottobre a Montesilvano, in provincia di Pescara, presso il Grand Hotel Adriatico (via Carlo Maresca, 10) si svolgerà il Congresso dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio ... Secondo ilgiornale.it
Festa dello Sport 2024 a Montesilvano: le premiazioni - MONTESILVANO – Giovedì 5 dicembre al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, doppio appuntamento di prestigio per il CONI abruzzese. Si legge su abruzzonews.eu