Il governo approva il nuovo Documento di finanza pubblica cosa ci dice sulla Manovra 2026
Il Documento programmatico di finanza pubblica (o Dpfp) ha sostituito la vecchia Nadef, ma è simile: serve fare il punto sulla situazione dei conti pubblici, che sono alla base dei contenuti della legge di bilancio. Il governo Meloni l'ha approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri: ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Governo Meloni pronto ad approvare la legge delega sul nucleare con investimenti di 60 milioni in tre anni
+++ #ENERGIA, ADESSO E' UFFICIALE: L'#ITALIA TORNA AL #NUCLEARE!!! IL GOVERNO APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE, "TORNIAMO PROTAGONISTI NELLE MIGLIORI TECNOLOGIE"
Il governo approva il nuovo Documento di finanza pubblica, cosa ci dice sulla Manovra 2026 - Il Documento programmatico di finanza pubblica (o Dpfp) ha sostituito la vecchia Nadef, ma è simile: serve fare il punto sulla situazione dei conti pubblici ... fanpage.it scrive
Il governo approva il documento di finanza pubblica: crescita 2025 +0,5%, deficit/Pil al 3%. Si punta alla riduzione dell'Irpef per i redditi fino a 50mila euro - La crescita dell’Italia nel 2025 si attesta a +0,5%, il rapporto deficit/Pil al 3% . Scrive msn.com