Il gol di Camarda | testimonial involontario di una pubblicità da 10 milioni di visualizzazioni
Il talento del Milan in prestito al Lecce, dopo aver segnato la prima rete in A, si è tolto la maglia mostrando la pettorina utilizzata per il monitoraggio della prestazione. Un caso di marketing "occulto", senza infrangere le regole. K-Sport avrebbe dovuto pagare quasi 200mila euro per ottenere lo stesso effetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Lecce prende tre legni, cerca alla disperata il pareggio che merita. È l'ultimo pallone, calcio d'angolo e sale anche Falcone. Il guizzo di testa però è del minorenne Francesco Camarda che segna il suo primo gol in Serie A e regala ai suoi il punto
