Il gol di Camarda | testimonial involontario di una pubblicità da 10 milioni di visualizzazioni

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talento del Milan in prestito al Lecce, dopo aver segnato la prima rete in A, si è tolto la maglia mostrando la pettorina utilizzata per il monitoraggio della prestazione. Un caso di marketing "occulto", senza infrangere le regole. K-Sport avrebbe dovuto pagare quasi 200mila euro per ottenere lo stesso effetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

