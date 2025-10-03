"Se me lo avessero raccontato non ci avrei creduto". Prima di smontare punto per punto lo sciopero generale di oggi, Roberto Pessi (nella foto) – avvocato e docente di Diritto del lavoro all’università Luiss “Guido Carli“ di Roma, ritenuto uno dei maggiori giuslavoristi italiani – si lascia andare a una confidenza: "raramente mi trovo d’accordo con le sortite del nostro ministro dei Trasporti – premette –. Tuttavia, in questo caso, prospettare un’ordinanza di precettazione sarebbe legittimo". Professor Pessi, partiamo proprio da qui: lo sciopero generale di oggi, a sostegno della Flotilla e della popolazione civile di Gaza, è legittimo? "È uno sciopero politico puro: la sentenza 290 del 1974 – che disciplinava, appunto, lo sciopero politico, distinguendolo da quello per motivi economici – lo definisce non un diritto, ma una libertà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giuslavorista: "Mobilitazione politica. Violate 108 norme"