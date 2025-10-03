La netta vittoria per 4-1 del Magra Azzurri contro il San Desiderio nella terza giornata di Promozione, è il frutto del duro lavoro della squadra, in particolare di bomber Zakaria Elhdiy che con una tripletta ha reso decisamente più rotondo il risultato. L’attaccante marocchino, che ha giocato in giro per il mondo, ha portato nel club biancazzurro esperienza e infallibile fiuto per il gol. Un successo apparentemente semplice: è stato davvero così il copione della gara? "All’inizio la sfida è stata combattuta con un’occasione per parte. Poi abbiamo preso in mano il gioco, ci siamo compattati e abbiamo raccolto altri 3 punti preziosi, dopo quelli conquistati all’esordio con il Follo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 'giramondo' del gol. Elhdiy fra calcio e famiglia: "Magra Azzurri casa mia»