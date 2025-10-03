Il giorno di San Francesco da Assisi i messaggi di pace e speranza Presente il Presidente Giorgia Meloni

Da Assisi, il 4 ottobre, in occasione della Festa di San Francesco, saranno inviati al Paese e a tutto il mondo importanti messaggi. Il primo è quello della grande bellezza: il ritorno sulla volta della Basilica, rimasta vuota dopo il sisma del 1997, della proiezione della Vela di San Matteo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

giorno san francesco assisiSan Francesco d'Assisi: anche a Lanciano si accende la lampada votiva - Domani, sabato 4 ottobre, nel giorno della ricorrenza di san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, come ogni anno, alle 18. Scrive chietitoday.it

giorno san francesco assisiDal 2026 il 4 ottobre diventerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di istituire il 4 ottobre come giorno di festa nazionale, intitolato a San Francesco in quanto patrono dell’I ... Riporta ilpost.it

