Il giorno di San Francesco da Assisi i messaggi di pace e speranza Presente il Presidente Giorgia Meloni
Da Assisi, il 4 ottobre, in occasione della Festa di San Francesco, saranno inviati al Paese e a tutto il mondo importanti messaggi. Il primo è quello della grande bellezza: il ritorno sulla volta della Basilica, rimasta vuota dopo il sisma del 1997, della proiezione della Vela di San Matteo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: giorno - francesco
Il fratello del Papa: “Giochiamo a Wordle ogni giorno, gli manca guidare. Con Francesco erano amici”
“Dovete saperlo”. Francesco Sarcina al veleno con Clizia Incorvaia: proprio nel giorno del compleanno della figlia
Il giorno in cui il Papa Francesco rischiò la vita: l’attentato ISIS sventato a Trieste nel 2024, svelato oggi
Ogni #3ottobre il pensiero va a Francesco, che in questo giorno del 1226 concluse il suo cammino terreno. Non il santo da calendario, ma l’uomo che un giorno decise di attraversare il mare, nel pieno delle crociate, per andare a parlare con il Sultano d’Egitto. - facebook.com Vai su Facebook
"Ogni giorno sembra andare peggio". - X Vai su X
San Francesco d'Assisi: anche a Lanciano si accende la lampada votiva - Domani, sabato 4 ottobre, nel giorno della ricorrenza di san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, come ogni anno, alle 18. Scrive chietitoday.it
Dal 2026 il 4 ottobre diventerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di istituire il 4 ottobre come giorno di festa nazionale, intitolato a San Francesco in quanto patrono dell’I ... Riporta ilpost.it