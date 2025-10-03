Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo | un’oasi verde che in pochi conoscono
Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone del Gianicolo, non può immaginare che proprio alle sue spalle si nasconda un vero e proprio giardino segreto (Via Garibaldi 30), un'oasi verde che offre una prospettiva unica sulla città eterna. Un tempo faceva parte dell'Orto Botanico di Roma, il giardino risale al XVII secolo. Situato su una collina artificiale, offre una vista panoramica mozzafiato sulla città. Qui, tra colonne, capitelli e antiche iscrizioni, si respira un'atmosfera unica, un connubio perfetto tra natura e storia.
