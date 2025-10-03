Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo | un’oasi verde che in pochi conoscono

Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone del Gianicolo, non può immaginare che proprio alle sue spalle si nasconda un vero e proprio giardino segreto (Via Garibaldi 30), un’oasi verde che offre una prospettiva unica sulla città eterna. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un tempo faceva parte dell’Orto Botanico di Roma, il giardino risale al XVII secolo. Situato su una collina artificiale, offre una vista panoramica mozzafiato sulla città. Qui, tra colonne, capitelli e antiche iscrizioni, si respira un’atmosfera unica, un connubio perfetto tra natura e storia. 🔗 Leggi su Funweek.it