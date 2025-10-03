Il Giambellino dedica il proprio parco al bambino migrante Alan Kurdi
Il parco del Giambellino diventa parco Alan Kurdi. Milano ricorda così il bambino migrante morto nel mar Egeo nel 2015 e ritrovato sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. Proveniva dalla Siria e aveva tre anni. La sua storia è ritenuta rappresentativa delle ingiustizie cui sono sottoposte le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: giambellino - dedica
A Milano un parco per Alan Kurdi, simbolo tragedia dei migranti - Dopo un murale in suo ricordo Milano dedica anche un parco alla memoria di Alan Kurdi, il bambino siriano trovato morto nel settembre del 2015 sulla spiaggia della cittadina turca di Bodrum dopo il na ... Segnala msn.com