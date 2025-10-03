Il Giambellino dedica il proprio parco al bambino migrante Alan Kurdi

Il parco del Giambellino diventa parco Alan Kurdi. Milano ricorda così il bambino migrante morto nel mar Egeo nel 2015 e ritrovato sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. Proveniva dalla Siria e aveva tre anni. La sua storia è ritenuta rappresentativa delle ingiustizie cui sono sottoposte le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

