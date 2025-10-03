Il garante definisce lo sciopero di oggi illegittimo cosa vuol dire e cosa rischiano i lavoratori che aderiscono?

Dopo il blocco della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, la Cgil e i sindacati di base come Usb hanno proclamato uno sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre 2025. La protesta coinvolge scuole, uffici, pubblica amministrazione, ospedali, fabbriche e trasporti, con l’obiettivo di esprimere solidarietà al popolo palestinese e denunciare l’azione militare contro le navi con a bordo 46 cittadini italiani. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha tuttavia dichiarato la mobilitazione illegittima, scatenando un dibattito che ha diviso sindacati, governo e giuristi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il garante definisce lo sciopero di oggi illegittimo, cosa vuol dire e cosa rischiano i lavoratori che aderiscono?

