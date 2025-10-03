Il Garante blocca l'app Clothoff | permetteva di spogliare le foto di persone reali con l'IA
Il Garante della privacy ha emesso un provvedimento per bloccare il trattamento dei dati personali degli utenti italiani da parte della società titolare dell'app Clothoff: permetteva a chiunque di creare nudi deepfake, anche a contenuto pornografico, a partire da foto di persone reali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: garante - blocca
Garlasco, online video dell’autopsia di Chiara Poggi: Garante privacy blocca diffusione
Delitto Garlasco, garante privacy blocca diffusione immagini dell’autopsia di Chiara Poggi
Caso Garlasco: Garante privacy blocca diffusione immagini autopsia di Chiara Poggi - 'Lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari'
Deepfake: Garante privacy blocca Clothoff, l’app che spoglia le persone https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/deepfake-garante-privacy-blocca-clothoff-l-app-che-spoglia-persone-AHpnLgyC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=T - X Vai su X
Lo sciopero di domani (su un tema del tutto condivisibile e sottoscrivibile) viene fatto nonostante la dichiarazione di illegittimità del garante: e conferma che, se avessero voluto, i sindacati avrebbero potuto bloccare nel 2021 l'infame tessera verde o green pass - facebook.com Vai su Facebook
Deepfake: Garante privacy blocca Clothoff, l’app che spoglia le persone - “Elevati rischi per i diritti e le libertà fondamentali e la protezione dati personali in specie dei minorenni” ... Lo riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Stop all’app che sveste le persone. Il Garante italiano contro Clothoff nella generazione di immagini di nudo - La società con sede nelle isole Vergini britanniche è ora al centro di un'indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione ... startupitalia.eu scrive