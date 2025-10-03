Il Garante blocca l'app Clothoff | permetteva di spogliare le foto di persone reali con l'IA

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante della privacy ha emesso un provvedimento per bloccare il trattamento dei dati personali degli utenti italiani da parte della società titolare dell'app Clothoff: permetteva a chiunque di creare nudi deepfake, anche a contenuto pornografico, a partire da foto di persone reali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garante - blocca

Garlasco, online video dell’autopsia di Chiara Poggi: Garante privacy blocca diffusione

Delitto Garlasco, garante privacy blocca diffusione immagini dell’autopsia di Chiara Poggi

Caso Garlasco: Garante privacy blocca diffusione immagini autopsia di Chiara Poggi - 'Lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari'

garante blocca app clothoffDeepfake: Garante privacy blocca Clothoff, l’app che spoglia le persone - “Elevati rischi per i diritti e le libertà fondamentali e la protezione dati personali in specie dei minorenni” ... Lo riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com

garante blocca app clothoffStop all’app che sveste le persone. Il Garante italiano contro Clothoff nella generazione di immagini di nudo - La società con sede nelle isole Vergini britanniche è ora al centro di un'indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione ... startupitalia.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Garante Blocca App Clothoff