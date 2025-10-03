Il Garante blocca Clothoff l' app che spoglia le persone
AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l' app Clothoff. Clothoff, spiega il Garante in una nota, offre un servizio di AI generativa che rende possibile - gratuitamente e a pagamento - la generazione di immagini di 'deep nude', ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche. L'applicazione consente a chiunque - inclusi i minorenni - di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video. 🔗 Leggi su Agi.it
