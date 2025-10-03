Il futuro sposo della figlia la lite nel campo nomadi di Lonato poi tre colpi di pistola | così è stata uccisa Dolores Dori È caccia al marito
Desenzano (Brescia), 3 ottobre 2025 – Un’Alfa Romeo Stelvio con una targa posticcia lascia una donna in fin di vita davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda, e poi se ne va. A bordo c’è sicuramente un uomo. Lei, mamma di tre figli, ha l’addome e una gamba squarciati da tre colpi di pistola. È giovedì 2 ottobre, sono circa le 19,30. Dolores Dori, 43 anni – a dicembre ne avrebbe compiuti 44 – di origine Sinti e residente con il marito in provincia di Venezia, a Camponogara, nella notte seguente finisce sotto i ferri, in ospedale, ma l’intervento chirurgico non riesce a salvarla, muore poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
«Ho vinto un Nastro d'Argento, ho girato 45 film e serie tv. Ma la felicità vera è sapere che a casa ho una famiglia». Alessio Vassallo e la sua compagna Ginevra Pisani si sposano il prossimo 20 settembre a Napoli. Ecco cosa ci ha riferito il futuro sposo a pochi
