Desenzano (Brescia), 3 ottobre 2025 – Un’Alfa Romeo Stelvio con una targa posticcia lascia una donna in fin di vita davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda, e poi se ne va. A bordo c’è sicuramente un uomo. Lei, mamma di tre figli, ha l’addome e una gamba squarciati da tre colpi di pistola. È giovedì 2 ottobre, sono circa le 19,30. Dolores Dori, 43 anni – a dicembre ne avrebbe compiuti 44 – di origine Sinti e residente con il marito in provincia di Venezia, a Camponogara, nella notte seguente finisce sotto i ferri, in ospedale, ma l’intervento chirurgico non riesce a salvarla, muore poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro sposo della figlia, la lite nel campo nomadi di Lonato, poi tre colpi di pistola: così è stata uccisa Dolores Dori. È caccia al marito