Il futuro passa dall' Africa l' Europa sembra averlo capito e investe nello sviluppo di energie rinnovabili
Von der Leyen ha annunciato un investimento da 545 milioni di euro per la diffusione delle fonti rinnovabili in Africa. Bruxelles vuole offrire un’alternativa alla via cinese, perché è in Africa che si decide la sfida tra le superpotenze. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: futuro - passa
La vertenza St in Regione: “Da qui passa il futuro della microelettronica in Italia”
Intesa per il recupero dell’ex Idit. Il futuro passa dal fotovoltaico
Sala e Boeri indagati, il futuro di Milano passa dalle chat: ecco cosa sta succedendo
Gli investimenti europei nelle rinnovabili africane - Bruxelles ha annunciato un investimento da 545 milioni di euro per la diffusione delle rinnovabili in Africa. Come scrive wired.it
Dall’Italia all’Africa un ponte per definire percorso materno-infantile - Passa per un ponte virtuale e lunghissimo il futuro delle donne più a rischio nel ... Scrive msn.com