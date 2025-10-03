Von der Leyen ha annunciato un investimento da 545 milioni di euro per la diffusione delle fonti rinnovabili in Africa. Bruxelles vuole offrire un’alternativa alla via cinese, perché è in Africa che si decide la sfida tra le superpotenze. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Il futuro passa dall'Africa, l'Europa sembra averlo capito e investe nello sviluppo di energie rinnovabili