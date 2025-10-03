Il futuro passa dall' Africa l' Europa sembra averlo capito e investe nello sviluppo di energie rinnovabili

Von der Leyen ha annunciato un investimento da 545 milioni di euro per la diffusione delle fonti rinnovabili in Africa. Bruxelles vuole offrire un’alternativa alla via cinese, perché è in Africa che si decide la sfida tra le superpotenze. 🔗 Leggi su Wired.it

futuro passa dall africaGli investimenti europei nelle rinnovabili africane - Bruxelles ha annunciato un investimento da 545 milioni di euro per la diffusione delle rinnovabili in Africa. Come scrive wired.it

futuro passa dall africaDall’Italia all’Africa un ponte per definire percorso materno-infantile - Passa per un ponte virtuale e lunghissimo il futuro delle donne più a rischio nel ... Scrive msn.com

