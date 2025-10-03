Il futuro del candidato Ricci verso l’annuncio | Resterà a Bruxelles

"Le sconfitte fanno male, ma vanno gestite a testa alta e con lucidità. Vi aspetto venerdì a Chiaravalle per riflettere sulle cause e analizzare le dinamiche elettorali. E per ripartire, insieme!" Dopo la batosta delle regionali, Matteo Ricci si è affidato nei giorni scorsi a un post telegrafico su Fb per chiamare a raccolta il campo largo acciaccato dalla sconfitta e vedere l’effetto che fa. Appuntamento per l’analisi (o redde rationem) oggi a Chiaravalle. Sui social si inseguono post di candidati ed esponenti dem o del campo largo, tanto per dare l’idea dell’aria che tira (alta tensione), ma intanto c’è un nodo da sciogliere, e tocca proprio all’eurodem farlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

