Il futuro del candidato Ricci verso l’annuncio | Resterà a Bruxelles

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le sconfitte fanno male, ma vanno gestite a testa alta e con lucidità. Vi aspetto venerdì a Chiaravalle per riflettere sulle cause e analizzare le dinamiche elettorali. E per ripartire, insieme!" Dopo la batosta delle regionali, Matteo Ricci si è affidato nei giorni scorsi a un post telegrafico su Fb per chiamare a raccolta il campo largo acciaccato dalla sconfitta e vedere l’effetto che fa. Appuntamento per l’analisi (o redde rationem) oggi a Chiaravalle. Sui social si inseguono post di candidati ed esponenti dem o del campo largo, tanto per dare l’idea dell’aria che tira (alta tensione), ma intanto c’è un nodo da sciogliere, e tocca proprio all’eurodem farlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il futuro del candidato ricci verso l8217annuncio rester224 a bruxelles

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del candidato. Ricci verso l’annuncio: "Resterà a Bruxelles"

In questa notizia si parla di: futuro - candidato

Portavoce Giani e futuro candidato

Tajani e il futuro di Forza Italia: «Io non sono Berlusconi, dobbiamo cambiare. In Campania voglio portare un candidato civico»

Ricci (Pd), "verso la sintesi con gli alleati nelle Marche" - Prosegue il percorso di sintesi per la coalizione di centrosinistra nelle Marche in vista delle Regionale che si terranno in autunno: un altro incontro tra le varie forze in campo si svolgerà oggi. ansa.it scrive

Chi è il candidato del centrosinistra Matteo Ricci - Alle elezioni regionali nelle Marche il candidato del Centrosinistra è Matteo Ricci, europarlamentare del Pd. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Futuro Candidato Ricci Verso