Il fratello di Ferrerio | Davide è qui con noi Per lui il Dall’Ara era una seconda casa

Sono passati più di tre anni da quel maledetto 11 agosto 2022, quando Davide Ferrerio fu vittima di un brutale pestaggio a causa di uno scambio di persona a Crotone. Da quel momento, è in coma irreversibile e la sua famiglia, papà Massimiliano, mamma Giusy e il fratello Alessandro, non smette mai di lottare. "Davide è sempre stato un grande tifoso fin da quando era piccolo - racconta Alessandro, ospite a ‘Bar Carlino’ -. La sua passione per il Bologna era una cosa viscerale. Mi ricordo la prima partita che ha visto allo stadio, era un Bologna-Catanzaro. Poi mi ricordo della sfida contro il Pescara, erano i playoff e si giocava per salire in Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il fratello di Ferrerio: "Davide è qui con noi. Per lui il Dall’Ara era una seconda casa"

