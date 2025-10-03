il fiocco torna su abiti borse scarpe e gioielli sempre romantico ma fornito di una nuova grinta

M axi, mini, colorati, con pietre o in gros-grain. Tanti, tantissimi o uno soltanto. Non si rinuncia al fiocco perfetto questo Autunno-Inverno 20252026: dai gioielli alle scarpe, passando per l’abbigliamento e le borse, sarà impossibile sfuggire alla tendenza, che vede questo decoro tornare protagonista, reinterpretato in diversi stili e occasioni. A Firenze, il Museo della Moda racconta il 900 tra abiti e opere d’arte X Leggi anche › Non solo shopping: le mostre moda da non perdere nell’Autunno 2025 I nuovi fiocchi perdono l’allure esclusivamente romantico, e sono presentati anche in varianti rock e dark. 🔗 Leggi su Iodonna.it

