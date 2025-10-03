Il festival De Genere tra sacro e inclusione

Oggi prende il via l’edizione 2025 del Festival de Genere, con tre giornate di incontri, musica, mostre e laboratori per riflettere su genere, religione e culture. Al Museo della Marineria, al teatro comunale di Cesenatico e alla Libreria Cartamarea, si sviluppa un progetto culturale che mette in relazione arte, ricerca, musica, letteratura e percorsi educativi per approfondire tematiche contemporanee legate al genere, ai linguaggi del sacro, all’inclusione e alla prevenzione della violenza. In cabina di regia c’è l’associazione Voce Amaranto, nell’ambito del progetto "Insieme contro la violenza – Genere e GenerAzioni", promosso dall’Unione Rubicone e Mare con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesenatico e in rete con lo sportello antiviolenza Alba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival De Genere tra sacro e inclusione

