Il 3 ottobre in tutta Italia si è svolto uno sciopero generale indetto da Cgil e Usb come gesto di solidarietà con la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, fermata con la forza mentre cercava di portare aiuti a Gaza. A Genova e in altre città liguri le manifestazioni sono iniziate già nelle prime ore del mattino e, secondo gli organizzatori, solo nel capoluogo hanno portato in piazza circa 40 mila persone. Nel pomeriggio si è aggiunto un secondo corteo, promosso dal sindacato Usb, che dalla zona di San Benigno ha raggiunto la stazione di Genova Principe. Qui i manifestanti hanno occupato i binari, provocando l’interruzione del traffico ferroviario, come confermato da Rfi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: sciopero per Gaza, la giornata di manifestazioni a Genova | Video