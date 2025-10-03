Il fatto del giorno | sciopero per Gaza la giornata di manifestazioni a Genova | Video
Il 3 ottobre in tutta Italia si è svolto uno sciopero generale indetto da Cgil e Usb come gesto di solidarietà con la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, fermata con la forza mentre cercava di portare aiuti a Gaza. A Genova e in altre città liguri le manifestazioni sono iniziate già nelle prime ore del mattino e, secondo gli organizzatori, solo nel capoluogo hanno portato in piazza circa 40 mila persone. Nel pomeriggio si è aggiunto un secondo corteo, promosso dal sindacato Usb, che dalla zona di San Benigno ha raggiunto la stazione di Genova Principe. Qui i manifestanti hanno occupato i binari, provocando l’interruzione del traffico ferroviario, come confermato da Rfi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: giorno - sciopero
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Oggi è il giorno del maxi sciopero: i lavori della Peg in corteo fino al municipio
Oggi è il giorno del maxi sciopero: i lavoratori della Peg in corteo fino al municipio
Una giornata di cortei a Napoli. Nel giorno dello sciopero generale che ha bloccato tutta l'Italia, quasi 50mila persone si sono dirette verso il porto nel tentativo di bloccarlo in segno di protesta per ciò che sta succedendo a Gaza e per lo stop della missione dell - facebook.com Vai su Facebook
Si accende il confronto politico nel giorno dello #sciopero generale per #Gaza. #Tg1 Paola Cervelli - X Vai su X
Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Secondo editorialedomani.it
Sostegno allo sciopero generale per Gaza: il comunicato dei cdr del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it - I giornalisti che sostengono la mobilitazione, pur continuando a informare, devolveranno il compenso della giornata lavor ... Come scrive ilfattoquotidiano.it