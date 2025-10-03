Il farmaco per Laura | L’aiuto della comunità

All’indomani della bella notizia sul via libera dell’Aifa, per Laura Frangioni, del farmaco anti-timore, arriva il plauso dell’amministrazione comunale di Ponsacco. Il Comune di Ponsacco esprime "grande soddisfazione per la decisione di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che consentirà alla concittadina Laura di accedere al farmaco necessario per avviare una nuova terapia". Un risultato che arriva a pochi giorni dalla conferenza stampa promossa dal Comune, su impulso del sindaco e con la partecipazione unanime di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale. "Un’iniziativa che ha voluto richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali e che oggi trova un riscontro concreto, confermando l’importanza di un’azione condivisa e coesa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il farmaco per Laura: "L’aiuto della comunità"

