Tanto tuonò che piovve. Il Faenza si è sbloccato in zona gol e ha festeggiato la prima vittoria stagionale, oltre che le prime reti. Sconfiggendo a suon di gol (3-2) l’imbattuta capolista Sampierana, l’undici manfredo ha dato un calcio alla crisi, rilanciandosi in classifica e ‘iniziando’ di fatto il secondo campionato consecutivo di Eccellenza, dopo i 5 lunghissimi anni di purgatorio in Promozione. Rimasta a secco nelle prime 4 giornate, la formazione di mister Cavina aveva comunque evidenziato una discreta ‘lucidità’ difensiva, portando a casa tre pareggi ad occhiali contro Mesola, al debutto, Sanpaimola e Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Faenza è ripartito. E domenica che sfida a Russi

