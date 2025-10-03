Il dramma di Concita Perna a Lioni | Siamo distrutti il paese è avvolto da un silenzio irreale
Concita Perna aveva 41 anni. Viveva a Lioni, in Alta Irpinia. È morta nella notte tra mercoledì e giovedì, in una clinica di Avellino, mentre stava per diventare madre. I medici hanno tentato un cesareo d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare. Il bambino è nato vivo.Il dolore collettivo: un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
