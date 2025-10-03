Il dramma di Concita Perna a Lioni | Siamo distrutti il paese è avvolto da un silenzio irreale

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concita Perna aveva 41 anni. Viveva a Lioni, in Alta Irpinia. È morta nella notte tra mercoledì e giovedì, in una clinica di Avellino, mentre stava per diventare madre. I medici hanno tentato un cesareo d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare. Il bambino è nato vivo.Il dolore collettivo: un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dramma - concita

Chi era e com’è morta Concita Perna, 41enne deceduta durante il parto ad Avellino: aperta indagine - Concita Perna, 41 anni di Lioni, è morta durante un cesareo d’urgenza alla clinica Malzoni di Avellino. Scrive tag24.it

dramma concita perna lioniMuore di parto a 41 anni qualche mese dopo la sorella - Notte di dolore ad Avellino, dove alla clinica Malzoni è deceduta durante il parto Concita Perna, 41 anni, originaria di Lioni. Da ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Concita Perna Lioni