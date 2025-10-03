Il Dpfp in Parlamento Giorgetti | Giù le tasse sui redditi più soldi alla sanità E un aumento graduale delle spese militari

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato al Parlamento nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che scatta una fotografia dello stato di salute dell’economia italiana e rappresenta un punto di partenza per ciò che sarà inserito nella prossima  legge di Bilancio. Nei primi giorni della prossima settimana è atteso un ciclo di audizioni, in vista dell’arrivo in Aula del documento giovedì 9 ottobre. Il documento messo a punto dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, conferma la «linea di ferma e prudente responsabilità » in materia di politiche fiscali e prevede di contenere il deficit sotto la soglia del 3% – come richiesto dall’Ue – già a partire dal 2025 e non, come si stimava lo scorso anno, dal 2026. 🔗 Leggi su Open.online

