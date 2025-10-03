Il dolore per Concita morta dopo il parto | Prega sorridi pensami

Tempo di lettura: 3 minuti Non si ferma l’onda di dolore e incredulità per la tragica morte di Concita Perna, la 41enne originaria di Lioni deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì alla clinica Malzoni di Avellino mentre stava per dare alla luce il suo primo figlio che, per fortuna, è stato salvato La notizia della scomparsa di Concita si è diffusa rapidamente nel piccolo centro irpino, lasciando attoniti i cittadini. Il destino sembra accanirsi sulla famiglia della 41enne. La madre è scomparsa a 50 anni a causa di una patologia cardiaca, la miocardite ipertrofica, stessa sorte per la sorella scomparsa un anno fa dopo un intervento per il trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

