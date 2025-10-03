Il Documento di finanza pubblica | Più missioni internazionali Giorgetti | Valutiamo la clausola per aumentare la spesa in difesa

“L’Italia, pur avendo già espresso l’ interesse a ricorrere allo strumento finanziario europeo Safe, ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti sul più ampio tema delle capacità di difesa e sulle compatibilità finanziarie prima di decidere se avvalersi della clausola di salvaguardia nazionale. Ciò anche per non compromettere il consolidamento fiscale”. Lo scrive il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella sua introduzione al Documento programmatico di Finanza Pubblica, che prevede un aumento delle spese militari di quasi 20 miliardi nel prossimo triennio, spiegando che “l’aumento della spesa in difesa dovrà infatti essere graduale, onde garantire una coerenza con lo sviluppo dell’offerta nazionale e non spiazzare altre componenti di spesa con un impatto significativo sulla crescita potenziale del Paese e sul benessere dei cittadini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

