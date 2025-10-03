Il dg Scandurra sui senza testa prossimi avversari in campionato Un bel Matelica ha vinto a Osimo ma domenica sarà tutta un’altra storia

Matelica ancora vincente in Coppa nel match d’andata contro l’Osimana, squadra contro cui i ragazzi di Ciattaglia giocheranno anche dopodomani in campionato, sempre al "Diana". "Per noi – dice Gabriele Scandurra, dg del Matelica – è stata una vittoria sofferta, ma importante ottenuta su un campo difficile. E lì domenica sarà tutta un’altra storia. Dovremo quindi resettare tutto in fretta". In gioco ci saranno infatti tre punti "pesanti" per la classifica. "L’Osimana è un’ottima compagine, ben strutturata – continua Scandurra – ma noi dovremo cercare di far bene sfruttando l’entusiasmo del momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

