il destino di johnny lawrence dopo cobra kai svela il vero finale felice della serie

La presenza di Johnny Lawrence (William Zabka) in Karate Kid: Legends conferma che il lieto fine della saga Cobra Kai si è concretizzato. La storia tra Johnny e il suo storico rivale, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), si è evoluta fino a trasformarsi in una vera amicizia, segnando un importante passo nel loro percorso di riconciliazione. la scena di johnny in karate kid: legends conferma la loro amicizia duratura. Nell'ultimo capitolo della narrazione, Johnny appare accanto a Daniel mentre quest'ultimo riceve una pizza direttamente da New York. La scena si svolge presso la casa di Mr. Miyagi, con Johnny che commenta scherzosamente sulla qualità della pizza, sostenendo che "tutti sanno che la migliore è quella di Encino".

