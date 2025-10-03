Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana visibile gratuitamente sulla piattaforma Dazn

Cesenatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre al Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la settima giornata di Serie B. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita.Quella di sabato è più di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: derby - emiliano

derby emiliano romagnolo cesenaL’atteso derby tra Cesena e Reggiana su Dazn anche in modalità gratuita - romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Riporta tuttosport.com

derby emiliano romagnolo cesenaMignani: «Cesena non imbattibile, ma domani col derby possiamo ripartire» - Dopo la prima sconfitta stagionale, il Cesena si prepara a tornare in campo sabato alle 19:30 al Manuzzi per il derby emiliano- Si legge su ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Derby Emiliano Romagnolo Cesena