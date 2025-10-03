Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana visibile gratuitamente sulla piattaforma Dazn
Sabato 4 ottobre al Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la settima giornata di Serie B. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita.Quella di sabato è più di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: derby - emiliano
Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana visibile gratuitamente sulla piattaforma Dazn
Appuntamento questa sera alle ore 21.00 con "Il Neroazzurro" su 50 Canale. ?Clip su Pisa-Fiorentina ? Approfondimenti e commenti sul derby e sul prossimo impegno di Bologna Ne parleremo con Emiliano Niccolini e Luca Cecconi " - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Cesena-Reggiana: al 'Manuzzi' il derby emiliano-romagnolo - Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 19:30, l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi ospiterà il derby emiliano- Scrive tuttomercatoweb.com
Cesena-Reggiana con Bisoli in dubbio. Mignani: “Probabilmente non lo rischierò” - Dopo la prima sconfitta stagionale, il Cesena torna subito in campo sabato (ore 19. Scrive corriereromagna.it