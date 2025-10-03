Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana visibile gratuitamente sulla piattaforma Dazn

Sabato 4 ottobre al Dino Manuzzi andrà in scena l'atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la settima giornata di Serie B. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita.Quella di sabato è più di.

Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana visibile gratuitamente sulla piattaforma Dazn

