il derby adriatico fra marina e punta marina

Seconda Categoria in campo con le tante ravennati impegnate. Nel girone M la Vis Faventia di Roberto Rodondi (nella foto) capolista assieme a Mezzano e Brisighella, sarà ospite della Real Voltanese. Nel girone N domani il Marina, primo della classe, ospita nel derby adriatico il Punta Marina mentre il San Pancrazio, che insegue a due punti, ospita il Fornace Zarattini. Nel girone O, la Pol. 2000 e il Junior Cervia sono in cerca del primo successo. Programma Seconda Categoria (4ª giornata, ore 15,30). Girone M (domani): Lugo-San Rocco. Domenica: Brisighella-Pro Loco Reda, Mezzano-Bagnara, Real Voltanese-Vis Faventia, Santagata Sport-Giovanili Santerno, S.

