Il delirio di Conte contro Meloni | Primo agitatore delle piazze vuole lo scontro

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sinistra prova a cavalcare l'onda della Flotilla per attaccare il governo, l'ultimo affondo in ordine di tempo è quello di Giuseppe Conte. Da Villa San Giovanni, nel corso del tour a sostegno della candidatura di Tridico in Calabria, il leader 5 Stelle ha messo nel mirino Giorgia Meloni e la sparata è stata significativa: per il giurista, infatti, il primo ministro si starebbe dimostrando "il primo estremista perché evidentemente vuole lo scontro sociale ". "Abbiamo un presidente del Consiglio che sta giocando sporco " il j'accuse di Conte, che ha poi rincarato la dose: "È il primo agitatore delle piazze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

