Il corteo studentesco arriva in Campo Santa Margherita

Veneziatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persone si stanno radunando in campo Santa Margherita a Dorsoduro. Pochi minuti fa il corteo studentesco, partito da San Barnaba, si è congiunto con i manifestanti in attesa in campo. Iniziano i primi interventi, il corteo poi partirà verso il ponte della Libertà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - studentesco

corteo studentesco arriva campoCortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Lancio di bottiglie e scontri a Brescia Scontri in serata a Brescia tra manifestanti e Polizia durante la manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Studentesco Arriva Campo