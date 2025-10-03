Il corteo studentesco arriva in Campo Santa Margherita

Centinaia di persone si stanno radunando in campo Santa Margherita a Dorsoduro. Pochi minuti fa il corteo studentesco, partito da San Barnaba, si è congiunto con i manifestanti in attesa in campo. Iniziano i primi interventi, il corteo poi partirà verso il ponte della Libertà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Manifestazioni in tutta la #Sardegna per #Gaza contro il blocco della #Flotilla, #corteo studentesco a #Cagliari: "Nessuna pace per chi vive di guerra" Questa sera, l'iniziativa Luci sulla #Palestina coinvolgerà #ospedali in tutta l'Isola

NON FERMERETE IL VENTO STUDENT3 X LA PALESTINA Oggi siamo scesi in corteo, attraversando le strade di Padova. Un corteo studentesco che con forza ha urlato a gran voce che in Palestina è in corso un genocidio e il nostro governo è complice.

Cortei per Gaza, tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine in tutta Italia - Lancio di bottiglie e scontri a Brescia Scontri in serata a Brescia tra manifestanti e Polizia durante la manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Secondo msn.com