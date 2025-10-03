Il corteo pro-Pal sfonda il blocco della polizia ed entra nel Porto | VIDEO
Il corteo legato allo sciopero generale per la Palestina ha sfondato il blocco della Polizia ed è entrato nel porto di Napoli. I manifestanti sono partiti intorno alle 10:00 da Piazza Garibaldi e hanno Pilato su Corso Umberto I fino all'altezza di Piazza Nicola Amore quando poi hanno svoltato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Blitz nella stazione centrale: il corteo sfonda le porte |VIDEO
Blitz nella stazione centrale: il corteo sfonda le porte |VIDEO
Cortei pro Pal. A Milano manifestanti sfondano vetrine in stazione Centrale. A Bologna il corteo blocca la tangenziale e autostrada A14. Tutti gli aggiornamenti in diretta
Pro Pal a Torino in corteo con l'obiettivo di bloccare Jeff Bezos - A Torino uno spezzone del corteo è partito con l'obiettivo di raggiungere l'Ogr dove è in programma un panel con Bezos, von der Leyen ed Elkann ...
Torino, manifestanti cercano di sfondare blocco 'Tech Week': lancio di fumogeni - (LaPresse) A Torino manifestanti in piazza in segno di solidarietà alla popolazione palestinese.