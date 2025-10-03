Il corteo per la pace e la Flotilla | oltre 4mila persone alla fiaccolata per Gaza - VIDEO

Ravenna, come molte altre città italiane, è in grande fermento per ciò che sta avvenendo in Medio Oriente. Il prolungato attacco di Israele a Gaza, una scia di morti che continua ad allungarsi e anche la vicenda della Global Sumud Flotilla, spedizione umanitaria che è stata intercettata dalle.

"Stop al genocidio a Gaza": il corteo Pro-Pal assedia la Mostra del Cinema di Venezia. Pupi Avati: "Boicottare il cinema non porta pace"

Il maxi-corteo avanza. Una sfilata colorata nel nome della pace: "L’obiettivo comune"

Fiaccolata per la pace. In corteo con la Diocesi per invitare al dialogo: "Basta con le guerre"

Roma. Corteo per la pace muove la città. "Noi in 50.000 per Gaza"

COMUNICAZIONE URGENTE. A causa delle avverse condizioni meteo il corteo di domani non si svolgerà. L'attività didattica sulla pace e la nonviolenza si svolgerà all'interno delle aule.

Il corteo per la pace e la Flotilla: oltre 4mila persone alla fiaccolata per Gaza - VIDEO - Un immenso corteo di persone ha attraversato la città, partendo da piazza del Popolo e giungendo fino all'ospedale al grido di "Palestina Libera"

In più di mille a Perugia per corteo 'in difesa di Flotilla' - Sono oltre mille le persone che si sono radunate in piazza Partigiani con striscioni e bandiere.