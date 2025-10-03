Il corteo per la Flotilla a Milano ventimila in piazza da Loreto al Duomo | Blocchiamo tutto Oggi sciopero e manifestazione

Milano –  Le parole d’ordine non mutano: “Blocchiamo tutto ”. Ieri al corteo per la Global Sumud Flotilla. Oggi alla manifestazione dei sindacati nel giorno dello sciopero generale, che farà da prologo all’iniziativa nazionale pro Palestina in programma domani pomeriggio a Roma. Almeno 20mila persone si sono ritrovate alle 18 in piazzale Loreto per rispondere a distanza all’abbordaggio delle imbarcazioni dirette a Gaza da parte delle forze militari israeliane. Da lì il lunghissimo serpentone ha attraversato viale Abruzzi, invadendo anche la corsia preferenziale per bus e taxi, per poi proseguire in via dei Mille. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

