Il corteo per Gaza blocca anche il ponte mobile | Ravenna dalla parte della Palestina - VIDEO
Non è mancato qualche breve momento di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine in mattinata. Ma alla fine gli agenti non hanno potuto arrestare la spinta di migliaia di partecipanti alla mobilitazione per Gaza, che, dopo aver bloccato il ponte Teodorico e provocato gravi disagi al traffico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
