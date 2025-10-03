Il corteo occupa Piazzale Roma Il ponte della libertà è già bloccato
Il corteo veneziano ha raggiungo e occupato piazzale Roma. Sono migliaia di persone. Sì invoca il blocco del ponte della Libertà, ma di fatto le forze dell'ordine stanno già occupando la carreggiata in attesa del corteo. Gli attivisti hanno calato uno striscione con la scritta “Free Gaza” e due. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - occupa
Roma, corteo pro Pal occupa tangenziale: applausi dagli automobilisti
Torino, il corteo pro Palestina occupa i binari della stazione Porta Susa – Il video
Il corteo organizzato dagli studenti si è mosso per la città fino a occupare i binari della stazione - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro Pal occupa i binari della stazione di #Napoli - Un gruppo di manifestanti è entrato in stazione dopo che il corteo si è spezzato #GlobalSumudFilotilla #GlobalMovementToGaza - X Vai su X
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, scontri a Bologna e stop a circolazione treni. Sventato blitz a Trieste, occupati binari a Firenze - Manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della missione diretta a Gaza, dopo l'abbordaggio da parte di Israele ... Lo riporta msn.com
Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Da ilmattino.it