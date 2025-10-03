Il corteo occupa Piazzale Roma Il ponte della libertà è già bloccato

Veneziatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo veneziano ha raggiungo e occupato piazzale Roma. Sono migliaia di persone. Sì invoca il blocco del ponte della Libertà, ma di fatto le forze dell'ordine stanno già occupando la carreggiata in attesa del corteo. Gli attivisti hanno calato uno striscione con la scritta “Free Gaza” e due. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - occupa

Roma, corteo pro Pal occupa tangenziale: applausi dagli automobilisti

Torino, il corteo pro Palestina occupa i binari della stazione Porta Susa – Il video

corteo occupa piazzale romaFlotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, scontri a Bologna e stop a circolazione treni. Sventato blitz a Trieste, occupati binari a Firenze - Manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della missione diretta a Gaza, dopo l'abbordaggio da parte di Israele ... Lo riporta msn.com

Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione» - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì (per cui il ministro Matteo Salvini valuta la precettazione). Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Occupa Piazzale Roma