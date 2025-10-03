Il corteo nazionale per la Palestina a Roma sabato 4 ottobre | il percorso e le strade chiuse al traffico

Il giorno dopo lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla, Roma si prepara a una nuova giornata intensa per sabato 4 ottobre, quando è previsto il corteo nazionale promosso da diverse ProPal, sindacati e collettivi studenteschi. Secondo il Messaggero, sono previste almeno 20 mila persone. Una stima che rischia di essere rivista al rialzo. L’appuntamento è fissato alle 14.30 a piazzale Ostiense, con arrivo previsto in piazza San Giovanni. La manifestazione, sottolineano questura e prefettura, sarà accompagnata da un imponentre piano di sicurezza, per prevenire disordini e garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Open.online