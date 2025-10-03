Il corteo genovese risponde a Meloni | Weekend lungo? Chi non ha mai lavorato non può insegnare

Genovatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slogan contro il governo Meloni durante il corteo della Cgil per lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre 2025. (a questo link tutti gli aggiornamenti in diretta)Una replica a distanza dopo le parole della presidente del Consiglio che aveva parlato della manifestazione attaccando i sindacati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

