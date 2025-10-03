Il corteo genovese risponde a Meloni | Weekend lungo? Chi non ha mai lavorato non può insegnare
Slogan contro il governo Meloni durante il corteo della Cgil per lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre 2025. (a questo link tutti gli aggiornamenti in diretta)Una replica a distanza dopo le parole della presidente del Consiglio che aveva parlato della manifestazione attaccando i sindacati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Genova si mobilita a sostegno della Flotilla. Porto bloccato, studenti in corteo e una moltitudine di persone al presidio davanti a Music for Peace.
Flotilla, a Genova presidi varchi portuali e corteo studentesco
Corteo per Gaza a Genova, oltre 20mila persone in strada: "Meloni interrompa rapporti con Israele, sennò in piazza altre cento volte" - Dopo sette ore di blocco dei varchi portuali e una breve interruzione della viabilità in accesso al casello autostradale, oltre 20mila persone si sono mosse in corteo dal porto di Genova alla centrale ...