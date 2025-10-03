Il corteo a Palermo un palestinese | La città da quarant' anni è con noi

Migliaia di persone stanno sfilando a Palermo per protestare contro l'abbordaggio della Flotilla. Il corteo è partito dalla stazione e confluirà in piazza Indipendenza. La testimonianza di un cittadino italiano con origini palestinesi: "Da quarant'anni la città ci sostiene". I manifestanti. 🔗 Leggi su Today.it

Schillaci (M5s): "Partecipo a corteo di Palermo pro Gaza, rompere il silenzio sul genocidio"

"Gaza city è sotto attacco, centinaia di morti in poche", a Palermo un corteo contro il genocidio

Aria di tensione per la manifestazione pro-Pal ieri a Palermo. I manifestanti si erano radunati in un primo momento nella zona di piazza Politeama, dove è stato installato il Villaggio dell'Esercito, ma la polizia ha impedito a una parte del corteo

Corteo per la Flotilla a Palermo, alta tensione con la polizia: ferita una ragazza alla testa

Sciopero generale, migliaia di persone per corteo a Palermo - Già diverse migliaia di persone sono radunate davanti alla stazione centrale di Palermo per partecipare al corteo per lo sciopero generale, organizzato dalla Cgil, Usb e SiCobas, in solidarietà col po

Oggi sciopero generale. A Palermo cortei, scontri e proteste contro il "villaggio dell'Esercito" - Anche la Sicilia ha risposto in massa alla chiamata dello sciopero generale proclamato dai sindacati contro l'attacco alla Flotilla diretta a Gaza e in