Il Corriere non pubblica il comunicato sindacale pro Flotilla e mobilitazioni per Gaza | Ha contenuto politico Interviene la Fnsi
La direzione del Corriere della Sera ha negato la pubblicazione di un comunicato sindacale della rappresentanza dei giornalisti (cdr) che esprimeva sostegno alla mobilitazione in favore della popolazione palestinese ed esprimeva solidarietà ai componenti della Global Sumud Flotilla. La motivazione? A giudizio della vicedirettrice Fiorenza Sarzanini si trattava di un testo dal “contenuto politico” e non sindacale. Una scelta censurata dalla Federazione nazionale della stampa italiana, il sindacato unitario dei giornalisti, che in una lettera indirizzata al direttore Luciano Fontana rileva che si tratta di una violazione dell’articolo 34 del contratto collettivo nazionale di categoria, in base al quale l’eventuale dissenso sull’opportunità della pubblicazione va risolto consultando il rappresentante dell’associazione regionale della stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
