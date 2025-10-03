Guardo spesso in queste settimane l’immagine di quella colonna di uomini e donne, bimbi e vecchi, tutti reduci che si trascinano tra le rovine di Gaza, stretti dalla morsa della fame che uccide come le bombe. La guardo perché mi pare rappresenti non solo la rovina di un popolo, o meglio dei popoli travolti dal male, ma sia la terribile immagine del nostro mondo in fuga. Un mondo che sembra sfuggire al nostro controllo e impedirci di capire dove stiamo andando ogni volta che guardiamo al moltiplicarsi della violenza, della miseria, dell’ oppressione, che esplode in Palestina Israele e in tante altre parti del mondo vicine o lontane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il coraggio di chi non vuole disertare la propria umanità