Il coraggio di chi non vuole disertare la propria umanità
Guardo spesso in queste settimane l’immagine di quella colonna di uomini e donne, bimbi e vecchi, tutti reduci che si trascinano tra le rovine di Gaza, stretti dalla morsa della fame che uccide come le bombe. La guardo perché mi pare rappresenti non solo la rovina di un popolo, o meglio dei popoli travolti dal male, ma sia la terribile immagine del nostro mondo in fuga. Un mondo che sembra sfuggire al nostro controllo e impedirci di capire dove stiamo andando ogni volta che guardiamo al moltiplicarsi della violenza, della miseria, dell’ oppressione, che esplode in Palestina Israele e in tante altre parti del mondo vicine o lontane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: coraggio - vuole
Certo che ci vuole un coraggio. E una cazzo di faccia tosta. Bisogna essere proprio in malafede per accusare Lucia Goracci, inviata di punta della Rai in zone di conflitto, di non rappresentare in maniera corretta la realtà dell'invasione israeliana a Gaza. Chi lo Vai su Facebook
Certo che ci vuole un coraggio. E una cazzo di faccia tosta. Bisogna essere proprio in malafede per accusare Lucia Goracci, inviata di punta della Rai in zone di conflitto, di non rappresentare in maniera corretta la realtà dell'invasione israeliana a Gaza. Chi lo - X Vai su X