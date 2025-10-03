Il Conservatorio Nicola Sala si propone per l’accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con l’iniziativa promossa dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Anna Maria Bernini, volta a favorire l’arrivo e l’inserimento in Italia di studenti e ricercatori palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha manifestato la propria disponibilità a contribuire concretamente a questo progetto di solidarietà e cooperazione internazionale. Con una lettera ufficiale indirizzata alla Ministra, il Direttore M° Giuseppe Ilario e il Presidente Ing. Nazzareno Orlando hanno sottolineato come l’Istituzione sia pronta ad accogliere presso la propria sede gli studenti che desiderino intraprendere percorsi di formazione musicale, offrendo al tempo stesso ospitalità residenziale grazie alle strutture che a breve saranno interamente dedicate ai servizi per gli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

