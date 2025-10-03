Il Comune trasloca la biblioteca Scatta la protesta | Resti dov’è

L’annunciato spostamento della biblioteca comunale da via Grandi all’ex Ferretti di via Libertà a Settimo Milanese, non piace a tutti e fa discutere. In questi giorni, infatti, la lista civica Gente di Settimo ha iniziato una raccolta di firme tra i cittadini e il progetto voluto dalla giunta comunale di centrosinistra è diventato oggetto di un botta e risposta anche sui social. "Noi crediamo che questa scelta porterebbe molti svantaggi, l’attuale sede si trova nel polo culturale della città, è facilmente raggiungibile dagli studenti delle scuole vicine, che oggi possono recarsi in biblioteca a piedi - spiegano gli esponenti della lista - gli spazi previsti per la nuova biblioteca sarebbero più piccoli di quella attuale che misura circa 800 mq. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

