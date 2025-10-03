Il Como a Bergamo sfida l' Atalanta | precedenti e formazioni

Quicomo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 6ª giornata di Serie A, il Como affronta l'Atalanta al New Balance Stadium di Bergamo sabato 4 ottobre, alle ore 20.45. Dopo essere rimasto imbattuto per ben sei partite consecutive in Serie A contro l'Atalanta (portando a casa 2 vittorie e 4 pareggi), i Lariani hanno perso due delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: como - bergamo

Due incidenti in poche, SS36 paralizzata: traffico in tilt tra Como e Bergamo

Il Como a Bergamo sfida l'Atalanta: precedenti e formazioni

como bergamo sfida atalantaIl Como a Bergamo sfida l'Atalanta: precedenti e formazioni - Per la 6ª giornata di Serie A, il Como affronta l'Atalanta al New Balance Stadium di Bergamo sabato 4 ottobre, alle ore 20. Riporta quicomo.it

como bergamo sfida atalantaAtalanta-Como: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti e derby lombardo ... Da lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Como Bergamo Sfida Atalanta