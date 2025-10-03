Il colore verde protagonista dello spettacolo di Marco Palasciano

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La formula lezionigiochidialoghi funziona: ad ogni incontro - tutti rigorosamente a ingresso gratuito - l'Accademia Palasciania vede crescere il numero dei partecipanti al XVII festival-laboratorio palascianiano di scienza, filosofia, poesia, gioco e umana armonia “Spectrum mundi. L'arcobaleno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colore - verde

Limone, cedro, lime e bergamotto... Dal giallo intenso, al giallo sole al verde acido, ecco i, anzi, "il" colore di smalto più in voga del momento

A Torino la Mole cambia colore e si tinge di verde in occasione dell'indipendenza della Bolivia

Verde menta e marrone, l’abbinamento colore da provare ora

A Villa Verde lo spettacolo "Io non lo so cosa sia giusto" - Saranno ancora una volta la cultura e lo spettacolo i protagonisti in notturna nel cortile del centro di produzione culturale “Move The Box”, a Villa Verde. Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Colore Verde Protagonista Spettacolo